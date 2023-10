Nasce Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi

Nasceu Mavie, filha do jogador Neymar Jr com a influenciadora digital, Bruna Biancard. O parto aconteceu esta sexta-feira (6), em uma maternidade de São Paulo. A informação da chegada da segunda filha do jogador foi confirmada por familiares ao colunista Leo Dias.

De acordo com o jornalista, Bruna Biancardi deu entrada na maternidade, após o rompimento de sua bolsa. Neymar ainda estava na Arábia Saudita, onde joga pelo time Al-Hilal. O atleta embarcou em seu jatinho para conseguir chegar ao Brasil a tempo de acompanhar o parto. Segundo as primeiras informações, ele teria desembarcado em solo brasileiro nesta sexta, mas ainda não se sabe se deu tempo dele acompanhar o nascimento da herdeira.

Neymar e Bruna fizeram o anúncio da gravidez há seis meses, em abril de 2023, sem informar o período de gestação.

A menina é a primeira filha da influenciadora. Já Neymar é também pai de Davi Lucca, que acaba de completar 12 anos.