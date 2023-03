Confusão na saída do show de Maiara e Maraisa termina com baleado no Rio

Um homem de 37 anos foi baleado durante uma confusão na saída do show das cantoras Maiara e Maraisa no Parque de Exposições, em Paraíba do Sul, no Rio, na madrugada desta segunda-feira (27).

Segundo informou a Polícia Militar, a confusão começou com dois irmãos que estariam alcoolizados. Após abordagem dos policiais, um dos irmãos foi contido e o outro, deu um soco no rosto do policial. Outro agente precisou atirar na perna de um deles, para conter a ação dos irmãos. Eles foram encaminhados para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios.

O caso foi registrado na 107ª DP ( Paraíba do Sul) e os irmãos autuados por resistência e desacato à autoridade.