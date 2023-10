Parada LGBTQIA+: São Gonçalo prepara esquema especial de trânsito

A Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo montou um esquema de trânsito especial, com interdição e desvio do tráfego de veículos, para a realização da 20ª Parada LGBTI+ de São Gonçalo, que acontece neste domingo (8), nas ruas do Centro, com concentração na Praça Estephânia de Carvalho, no Zé Garoto, a partir das 13h.

Vão ficar interditadas, a partir das 12h até às 22h do domingo (8), a Rua Dr. Feliciano Sodré, entre as ruas Sá Carvalho e Dr. Nilo Peçanha; a Rua Salvatori, entre a Feliciano Sodré e Aluísio Neiva; a Travessa Zeferino Reis, Rua Eduardo Vieira, Travessa Jorge Soares e Rua Antônio dos Santos Figueiredo.

Por conta das interdições, os motoristas que estiverem no sentido Zé Garoto para Alcântara deverão acessar a Rua Coronel Moreira César, utilizar a faixa reversível pela Rua Sá Carvalho e seguir pela Av. Presidente Kennedy e Rua Dr. Nilo Peçanha.

Já aqueles que estiverem no sentido Av. Jornalista Roberto Marinho para o Centro, devem acessar a Rua Salvatori, seguir pela Rua Aluísio Neiva, Rua General Antônio Rodrigues e Rua Dr. Nilo Peçanha.

A Rua Presidente Kennedy também ficará em sentido duplo de circulação, entre a Rua Sá Carvalho e Rua Fonseca Ramos.

Fica proibido o estacionamento de veículos nas vias mencionadas durante todo o período da interdição. Os veículos que estiverem estacionados nas vias interditadas estarão sujeitos à remoção.

Equipes da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas vão estar durante todo o evento realizando fiscalizações. Não será permitida a entrada de garrafas de vidro e objetos cortantes na área em que vai acontecer o evento.