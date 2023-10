Ex de jogador do Botafogo expõe traição e transmissão de ISTs: “Cheio de doença”

O atacante do Botafogo, Victor Sá, é o mais novo jogador de futebol exposto por traição. Se juntando a nomes como Neymar, Éder Militão e Jô, o atleta foi acusado por sua ex, Jhulli, de tê-la traído. Além disso, ela revelou ainda que o jogador teria contraído doenças sexualmente transmissíveis das mulheres com quem se relacionou, tudo isso enquanto namoravam e moravam juntos.

Em uma publicação em seu Instagram, Jhulli escreveu: “Está cheio de doenças das chinelonas que ele saiu. Seu nojento, você é um sujo. Vou expor tudo o que fez pra mim e fez eu passar na nossa relação, seu lixo”.

Jhulli expôs que o jogador teria contraído doenças sexualmente transmissíveis durante as traições | Foto: Divulgação/ Redes Sociais

A moça ainda continuou, dizendo que Victor acabou com sua saúde mental durante o tempo em que estiveram juntos. “Irei expor todas as fotos, vídeos e áudios. Vou mostrar a pessoa que você é, seu moleque, e o que fez eu passar durante um ano e meio juntos. Você acabou com o meu psicológico e a minha saúde mental. Você acabou comigo”, disse.

Com a repercussão da postagem, Jhulli logo apagou a imagem, mas não demorou muito para que fizesse outra publicação esclarecendo o status de seu relacionamento com o jogador. Segundo ela, os dois estavam juntos há um ano e meio, e nunca expuseram o namoro por opção de ambos.

Após comentários, a modelo esclareceu que nunca foi amante de Victor | Foto: Divulgação/ Redes Sociais

“Não sou amante e nunca fui! Eu era a atual namorada dele até hoje. Todos os amigos e familiares do nosso convívio sabem, moramos na mesma casa desde o início do relacionamento. Estávamos juntos há um ano e meio. Nosso relacionamento nunca foi exposto por opção nossa. Só para deixar claro algumas informações”, encerrou.

Entretanto, na noite da última terça-feira (03), a modelo voltou a se pronunciar em suas redes sociais por meio de uma nota pública, após ter sido alvo de comentários de ódio por parte da torcida do time alvinegro.

Na nota, Jhulli contou um pouco sobre o relacionamento entre os dois e o que passou durante o tempo em que estiveram juntos | Foto: Divulgação/ Redes Sociais

"Nunca imaginei que um dia precisaria vir a público expor e dar explicações sobre a minha vida particular, porém, após os últimos acontecimentos, isso se mostra necessário. Há um ano e meio, eu iniciei o meu relacionamento com o Victor, um relacionamento comum como de qualquer casal, nós moramos juntos todo esse tempo, tínhamos planos de construir uma família, mas aos poucos, esse sonho foi se perdendo, tudo devido às mentiras e traições que sofri durante esse período", começou Jhulli.

"Nossa história não foi um romance passageiro ou uma aventura como algumas pessoas estão dizendo, nosso relacionamento foi verdadeiro, nossos amigos e familiares que conviviam conosco, sabiam e acompanharam a nossa relação. Durante esse tempo, vivemos ótimos momentos, dias carinhosos, de muita alegria, mas o que ficará guardado, infelizmente, serão os dias de humilhação e sofrimento que passei, especialmente no final do nosso relacionamento"

"Não é fácil para uma mulher, que largou as suas raízes, a sua casa, a sua família, para viver um amor, que se dedicou ao seu companheiro em todos os momentos, inclusive nos mais difíceis, ao final receber em troca traição, humilhação, ISTs e julgamentos... É triste que situações como essa aconteçam com mulheres todos os dias. É mais triste ainda ver que no lugar do apoio, são recebidos comentários de ódio e julgamento, como se fosse sua a culpa pela traição do seu parceiro. O fato é que, aqui eu sou a vítima, eu que sofri o desrespeito, falta de empatia e decepção!", contou a modelo, expondo o ‘hate’ que vem sofrendo desde que revelou a traição de Victor.

"Tenho a certeza que durante todo esse período eu fui a melhor amiga, companheira e esposa que eu poderia ser, eu fiz o meu papel, eu cumpri com a minha parte do acordo em um relacionamento, fui fiel e companheira. Saio destroçada dessa relação, mas de consciência tranquila que fui verdadeira em todos os momentos. Daqui para frente todas as providências cabíveis serão tomadas pelos advogados que me representam", finalizou a moça.