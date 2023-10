Chuva causa interrupção de atendimento na Unidade de Pronto Atendimento Santa Rita, em Itaipuaçu

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, informa que, a forte chuva que atingiu a cidade na noite desta quinta-feira (05/10) provocou danos no telhado da Unidade de Pronto Atendimento Santa Rita, em Itaipuaçu, obrigando a interrupção do serviço de emergência temporariamente. Ninguém ficou ferido.

A Prefeitura orienta a população que, em caso de emergência, procure a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã ou Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro. A Prefeitura de Maricá está trabalhando para que o serviço seja restabelecido o quanto antes.

Aulas suspensas

As chuvas causaram alagamentos em algumas alas do Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Leonel Brizola, em Itaipuaçu. O prefeito Fabiano Horta foi até o local. As aulas desta sexta-feira (06/10) estão suspensas.

"A passagem de um ciclone que passou no oceano resultou em fortes ventos e chuvas que causaram avarias no CEPT Leonel Brizola, em Itaipuaçu, que fizeram que tomássemos uma solução de imediato, que é a suspensão das aulas nesta sexta-feira. Equipes já atuam no reparo dos estragos e avaliam a estrutura do local para que a normalidade se restabeleça o mais breve possível", disse o Prefeito.

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá informa que, de acordo com o acumulado pluviométrico, emitido em informe às 20h30, as áreas em que mais choveu na cidade foram: 35,97 milímetros em Itaipuaçu, 18,6 no Centro, 18,6 em Ponta Grossa e 5,8 na Gamboa.

A Secretaria informa que houve queda de árvores em Itaipuaçu. Não há informe de vítimas.

O deslocamento de um sistema frontal favorece a formação de áreas de instabilidade sobre o município de Maricá. Desta forma, há previsão de pancadas de chuvas moderadas, ocasionalmente fortes, acompanhadas de descargas elétricas nas próximas horas.