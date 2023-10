Niterói-Manilha deve receber obras de ampliação em 2024

A rodovia conhecida como Niterói-Manilha, que atravessa São Gonçalo ligando Niterói a Itaboraí, deve passar por obras de ampliação em 2024. Um projeto discutido por autoridades em Brasília na última terça (03/10) aprovou os reparos na via.

O projeto inclui, também, uma obra de modernização no 'trevo' de Manilha, em Itaboraí, que conecta a BR-101 com a BR-493 (Magé-Manilha) e a RJ-104 (Niterói-Manilha, via Tribobó). O objetivo das intervenções seria diminuir os congestionamentos na região.

A previsão é que as obras comecem no segundo semestre. Ainda não foi divulgado quanto tempo os reparos devem levar.



O projeto foi apresentado pelo irmão do prefeito de Itaboraí, o deputado estadual Guilherme Delaroli (PL), que preside a Comissão de Obras da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Ele levou a proposta à Brasília para discutir com o ministro dos Transportes, Renan Filho, e com representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), da EcoRioMinas e da Arteris.