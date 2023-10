Vai ao mercado? Compare os preços dos produtos da cesta básica desta semana

A primeira semana de outubro chegou e com ela, a análise e comparação dos insumos básicos das cestas básicas, indispensáveis no dia a dia do consumidor brasileiro.

Em mais uma semana de pesquisa, OSG listou os valores dos produtos em três mercados do município, facilitando assim, as compras da população que procura pelo melhor preço e pode, a partir desta lista, comparar e comprar o que melhor couber em sua renda.

Os dois grandes destaques positivos da semana estão no setor de Hortifruti: a cenoura e o tomate estão com redução de preço nos três mercados analisados. Os produtos com queda no valor, como os listados acima, garantem ao consumidor uma semana de alívio no bolso, favorecendo as compras para o preparo das refeições diárias.

Em verde, os produtos que tiveram queda na inflação. Em vermelho, as altas na inflação e em amarelo, o melhor preço entre os três mercados | Foto: O São Gonçalo

Em alta

No Guanabara, os alimentos que apresentaram maior aumento em comparação a semana anterior são: carne 9%, farinha de trigo 25%, manteiga 3%, cebola 7%, chuchu 30%, batata 63%, maçã 6% e laranja 1%.

No Mundial, os destaques das altas da semana vão para: arroz 4%, carne 8%, cebola 33%, pimentão 5%, chuchu 10% e batata 56%.

Já no Assaí, o aumento da inflação foi registrado na farinha de mandioca 5%, açúcar 20% e nos produtos do setor de Hortifruti: pimentão 21%, chuchu 35%, batata 50%, alface 40%, laranja 10% e alho 5%.

Em baixa

Como nem todas as notícias são ruins, os produtos que se destacam com maior queda de preços esta semana no Guanabara são: óleo -5%, tomate -3%, pimentão -5% e cenoura -4%.

No Mundial, a baixa de preços está presente no setor de Hortifruti: tomate -7%, cenoura -5% e laranja -8%.

Para finalizar, no Assaí os destaques de redução de preços vão para: feijão -9%, carne -8%, leite -6%, tomate -40%, cebola -3%, cenoura -17% e banana -1%.

Entre os três mercados pesquisados, o que apresentou o menor valor total geral da cesta básica foi o Assaí, com R$173,97, seguido pelo Guanabara, R$189,77 e por último o Mundial, com R$198,77.

Com o destaque da cenoura, a "boa" para o fim de semana é o preparo de um bolo de cenoura com calda de chocolate.

Ingredientes:

Massa

-1/2 xícara (chá) de óleo

-3 cenouras médias raladas

-4 ovos

-2 xícaras (chá) de açúcar

-2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo

-1 colher (sopa) de fermento em pó

Cobertura

- 1 colher (sopa) de manteiga

- 3 colheres (sopa) de chocolate em pó

- 1 xícara (chá) de açúcar

- 1 xícara (chá) de leite

Modo de preparo : 40min

Massa

1- Em um liquidificador, adicione a cenoura, os ovos e o óleo, depois misture.

2- Acrescente o açúcar e bata novamente por 5 minutos.

3- Em uma tigela ou na batedeira, adicione a farinha de trigo e depois misture novamente.

4- Acrescente o fermento e misture lentamente com uma colher.

5- Asse em um forno preaquecido a 180° C por aproximadamente 40 minutos.

Cobertura

6- Despeje em uma tigela a manteiga, o chocolate em pó, o açúcar e o leite, depois misture.

7- Leve a mistura ao fogo e continue misturando até obter uma consistência cremosa, depois despeje a calda por cima do bolo.