Sucesso em Niterói, Esperienza Degust’Italia retorna à cidade

Em sua terceira edição, festival italiano mantém a tradição que é receita de sucesso e traz para a cidade grandes atrações musicais e excelência em gastronomia

O Grupo Comunità Italiana em parceria com a prefeitura de Niterói, realiza nos dias 13, 14 e 15 de outubro, a terceira edição do festival Esperienza Degust’ Italia, no Reserva Cultural.

Com entrada gratuita, o evento reúne cultura, gastronomia, danças típicas, workshops e shows de artistas renomados como Marcos Valle, Celso Fonseca, Leila Pinheiro, Luciano Bruno e Azymuth, que comemora 50 anos de carreira, e o niteroiense Márvio Ciribelli.

Com grande presença italiana, Niterói possui mais de 80 mil cidadãos de origem, e o idealizador do evento, o empresário Pietro Petraglia, que faz a direção artística e a curadoria do festival, explica que o Esperienza é uma excelente oportunidade de resgate às origens.

"Desde a primeira edição, o festival se mostra como um elo entre a Itália e a cidade de Niterói. São dezenas de apresentações artísticas, gastronomia italiana de qualidade e workshops. Estar mais uma vez promovendo esse espetáculo na cidade é excelente", afirma Pietro.

Na edição de 2022, o evento recebeu cerca de 20 mil pessoas de diversos Estados e esse ano promete um número ainda maior. O festival também dá espaço a apresentações de projetos sociais como o Projeto Aprendiz, que há 22 anos transforma vidas através da educação musical e vai presentear o público com um repertório incrível.

Subindo ao palco no primeiro dia do evento, a grande atração da noite é o Azymuth, banda que faz grandes turnês mundiais e que está completando 50 anos de carreira e a cantora Leila Pinheiro, são as grandes atrações da noite.

Dono de uma voz marcante, Luciano Bruno, com mais de 25 anos de carreira e destaque em sucessos consagrados, marca a noite de sábado. Já no domingo, o festival traz Gui Shwab e banda, que foi sucesso na primeira edição recente do The Town Festival, além do compositor, cantor, instrumentista e arranjador Marcos Valle, que promete agitar o público.

O Esperienza Degust’ Italia é um evento em parceria com a Prefeitura de Niterói e apoio da Secretaria das Culturas de Niterói.

Programação:

Sexta (13/10)

Workshop - 13h às 15h

Projeto Aprendiz

Quintetto Della Canzone

Márvio Ciribelli

Tarantella

Leila Pinheiro

Azymuth

Sábado (14/10)

Workshop - 13h às 15h

Francesca Lo Cicero

"Bossa é Massa"

Sinfônica Ambulante canta Itália

Donna Velha

Celso Fonseca

Luciano Bruno

Domingo (15/10)

Workshop - 13h às 15h

Samba do Migrante

Renato Rocket

Banda do Síndico

Gui Shwab

Marcos Valle

Serviço:

Esperienza Degust’ Italia

Dias 13, 14 e 15 de outubro de 2023

Horário: 12h às 0h

Local: Reserva Cultural Niterói - Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos

Entrada Gratuita - preferencialmente com 1kg de alimento não perecível para a

campanha Niterói Solidária

Classificação Livre

*Espaço coberto e com estacionamento