Lavourão recebe a primeira Feira da Cultura - Arte e Gastronomia

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo realiza, nesta sexta-feira (6), a primeira Feira da Cultura - Arte e Gastronomia, de 10h às 16h, no Centro Cultural Joaquim Lavoura (Avenida Presidente Kennedy, 721, Estrela do Norte).

Nesta primeira edição, haverá 30 barracas, com produtos de artesanato e alimentação, a presença da FISG - Feira Integrada de São Gonçalo (feira de livros, artes plásticas e música) e da Artesania, com grupo de artesãos que integram o projeto da Enel.

A cada edição, prevista para ser realizada quinzenalmente, grupos de artesãos e empreendedores da área gastronômica serão convidados para integrar a Feira da Cultura, criada para ser um novo espaço de encontro e intercâmbio entre diferentes culturas, tradições e expressões artísticas.

Por meio de apresentações artísticas, exposições, feiras de artesanato e trabalhos manuais, performances musicais, danças típicas, gastronomia e atividades educativas, a Feira da Cultura – Artes e Gastronomia busca enriquecer o conhecimento, estimular o diálogo intercultural e ser mais uma área que garanta a exposição e comercialização de produtos locais.



A secretária de Turismo e Cultura, Julia Sobreira, explicou que mais do que um local para exibição e venda de produtos, a Feira da Cultura promove a expressão cultural e criativa da comunidade, incentivando que profissionais e empreendedores possam se conectar e trocar ideias, e também atrair também visitantes de outras regiões, impulsionando o turismo local. A secretária também destacou o espaço destinado à gastronomia.

"A gastronomia é uma parte importante da cultura de uma região. Uma feira de gastronomia permite que as pessoas experimentem uma variedade de pratos tradicionais e novos sabores, promovendo o intercâmbio cultural. Faremos um rodízio de grupos de ferias do município e também abriremos oportunidades para profissionais que não participam diretamente destes grupos. Será também um espaço de entretenimento e lazer, aberto a todas as famílias", explicou a secretária.

A Feira da Cultura ocorrerá no Centro Cultural Joaquim Lavoura, a cada quinze dias. A secretaria está estudando a viabilidade de torná-la itinerante, a fim de alcançar todos os munícipes.