Projeto social de jiu-jitsu em SG realiza campeonato para arrecadar fundos

Com o objetivo de arrecadar fundos, o Projeto Social irá realizar um campeonato de jiu-jitsu no dia 18 de novembro - Foto: Divulgação

O 'Projeto de Lutas Combate', fundado em janeiro de 2023 na Trindade, em São Gonçalo, pelo professor de jiu-jitsu Radson Souza, foi criado com o objetivo de levar o jiu-jitsu para crianças e adolescentes do bairro gonçalense.

"Conseguimos uma parceria com a segunda igreja batista da Trindade, que cedeu o espaço para que possam realizar os treinos enquanto não temos nossa sede. Atualmente só temos o apoio desta igreja, todo o restante dos custos é feito por mim, desde a compra dos materiais, como tatame, copos para beber água, produto de limpeza e etc. Também temos os custos das competições, pois nosso intuito é montar um time de competições e estamos neste caminho, quase todo final de semana estamos competindo", disse Radson.

Nomeada "AOW JIU-JITSU", a equipe do Projeto social é composta por crianças, adolescentes e até mesmo alguns adultos.

Alunos do Projeto de Lutas e Combate durante treino | Foto: Divulgação

"Hoje temos 5 professores voluntários ajudando em todo o suporte do projeto, com aulas totalmente gratuitas", afirmou o professor.



Com o objetivo de arrecadar fundos, o Projeto Social irá realizar um campeonato de jiu-jitsu no dia 18 de novembro, no ginásio da Universidade Salgado de Oliveira, em São Gonçalo.

Nesta primeira edição o GP será para faixa azul adulto e juvenil.

O GP será duvido da seguinte forma:

- Juvenil

GP 1 juvenil leve, até 69kg

GP 2 juvenil pesado, de 69kg em diante

- Adulto

GP 1 adulto leve, até 76kg

GP 2 adulto pesado, de 76kg em diante

Cada GP terá um total de 32 atletas, sendo assim, para ser campeão o atleta fará 5 lutas. As vagas são limitadas.

Premiação:

- Juvenil

Campeão: premiação de R$300,00 + medalha.

Segundo lugar: R$100,00 + medalha

- Adulto

Campeão: premiação de R$400,00 + medalha.

Segundo lugar: R$100,00 + medalha

- Lutas casadas

Lutas casadas de faixa branca e coloridas infanto juvenil, juvenil e faixa marrom

- Informações importantes

1° - Os campeões ficam isentos da inscrição para o próximo evento, assim como os vencedores das lutas casadas;

2° - A cada 8 atletas inscritos, acontece um sorteio e o chaveamento já fica disponível, sempre sendo atualizado conforme os atletas vão se inscrevendo;

3° - Após a primeira chamada para a luta, caso o atleta não compareça em até 30 minutos, fica liberado o WO;

4° - Informações sobre o evento, chaveamento, informações de lutas casadas ficaram disponíveis na página da 'AOW jiu-jitsu' no Instagram @aow_jiu_jitsu.

5° - Após pagamento, enviar comprovante para o whatsapp: http://wa.me/5521990602794

Caso o link não funcione, adicionar o número (21)990602794 e informar:

Nome do atleta / Peso / Idade / Categoria / Data de nascimento / Equipe

- Informações sobre pagamento:

Valor da inscrição - R$80,00

- Dados para transferência

Itaú:

Agência 6078

Cc 41408-0

CPF 12910014762

Radson Simplício de Souza

Bradesco:

Agência 2731

Cc 18790-9

CPF 12910014762

Radson Simplício de Souza

Pix CNPJ 28336439000109

Pix email rstoldosecapotaria@gmail.com

- Informações sobre o local do evento:

O evento acontecerá no ginásio da Universidade Salgado de Oliveira, localizada no bairro Trindade, em São Gonçalo

Endereço: Universidade São Gonçalo - Rua Lambari, 10 – Trindade - São Gonçalo/RJ, atrás do batalhão da polícia militar

Sobre o fundador

Radson Souza, 35 anos, é morador da Trindade, em São Gonçalo, a mais de 25 anos. Atualmente é professor de jiu-jitsu, de iatismo e possui uma pequena empresa de toldo e telhados.

"Comecei no jiu-jitsu a mais ou menos 15 anos atrás, me apaixonei pelo esporte e desde então nunca mas parei de praticar. Quando peguei a faixa azul de jiu-jitsu eu me fiz uma promessa de que um dia iria montar um projeto social para poder levar o esporte pra galera que não pode pagar uma academia, e assim consegui realizar esse sonho e estamos nessa caminhada. Ainda vamos completar um ano de projeto, e já temos diversas medalhas de conquistas pelos campeonatos que participamos, e é só o começo", disse Radson.

Alunos do Projeto de Lutas e Combate durante treino | Foto: Divulgação

Sobre o Projeto Social



Endereço dos treinos: Segunda Igreja Batista da Trindade - Rua Uberlândia, 95, Trindade, São Gonçalo

Aulas: Segunda, quarta e quinta, das 17h às 21h30

Aulas gratuitas