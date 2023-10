Polícia Civil e UFRJ firmam parceria para tratamento e reabilitação oral e facial de mulheres vítimas de violência

Uma parceria entre a Polícia Civil, por meio da Superintendência-Geral de Polícia Técnico-Científica (SGPTC), e a Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) vai devolver o sorriso para mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar. O "Projeto Metamorfose", anunciado nesta quarta-feira (04/10) durante a I Jornada da Sala Lilás, na Cidade da Polícia, vai garantir reabilitação oral e facial para mulheres agredidas por companheiros ou familiares, apagando as marcas físicas da violência e resgatando a autoestima.



O projeto-piloto começará na capital fluminense. As vítimas de lesões corporais gravíssimas no rosto e em situação de vulnerabilidade socioeconômica que registrarem ocorrência nas Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam) serão encaminhadas ao Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio de Janeiro, ou para o Posto Regional de Polícia Técnica e Científica (PRPTC) de Campo Grande para realização de exame de corpo de delito e, em seguida, ao Setor de Odontologia Legal. Os peritos elaborarão um laudo e um formulário de encaminhamento das mulheres para posterior tratamento na Faculdade de Odontologia da UFRJ.

No espaço, elas serão acolhidas e terão acesso a tratamento de lesões faciais e dentárias; recuperação por implantes e coroas cerâmicas das perdas dentárias; restauração das fraturas. A proposta atende ao estipulado na Lei Maria da Penha, que declara sobre a dignidade, o direito à saúde e a um atendimento especializado das mulheres vítimas de violência, bem como da integração entre diferentes órgãos governamentais para oferecer os serviços assistenciais. O convênio também prevê a capacitação, de forma contínua, de todos os membros das equipes que atuam nas unidades da Salas Lilás em todo o estado.





I Jornada da Sala Lilás



A I Jornada da Sala Lilás, realizada nesta quarta-feira, promoveu debates junto aos profissionais da área de perícia médico-legal sobre o acolhimento às mulheres e crianças vítimas de violência doméstica. As palestras e mesas redondas foram ministradas pelos agentes que atuam nas Salas Lilás, ambientes que buscam oferecer atendimento humanizado, localizado nos IMLs e PRPTCs do estado. A ação é fruto de um convênio firmado com o Tribunal de Justiça (TJRJ) e com o RioSolidário.