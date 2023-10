Após chuva, carro é engolido por buraco em rua alagada no Sapê, em Niterói

Após a chuva que ocorreu na noite da última segunda-feira (02), um carro foi ‘engolido’ por um buraco na Estrada Washington Luís, na altura do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), no bairro Sapê, em Niterói. O acidente ocorreu após o alagamento da via. Durante a manhã desta terça-feira (03), os carros e os pedestres tiveram que dividir a calçada.

Por volta das 23h30, a aposentada Lúcia Tropia, de 58 anos, estava indo atender uma emergência na família quando passava pela região. Conforme Lúcia, a rua estava escura e impossibilitou que ela visse o buraco ‘’Eu precisava ir para uma urgência e eu passei como todo mundo pela calçada porque estava tudo muito cheio. E às 23h30 estava muito escuro, a gente passou pela calçada e quando eu vi esse asfalto, eu virei o carro e ele caiu na vala. Tinha uma sinalização, mas por conta da chuva e da escuridão, não deu para ver.’’

Junto com Lucia estava o filho, Nathan Tropia, mas nenhum dos dois se machucaram.





Os carros e os pedestres estão tiveram que dividir a calçada Filipe Aguiar

Segundo a aposentada, moradores da região disseram que o buraco já está no lugar há um tempo.

‘’Estava muito escuro, o susto foi grande, mas a gente conseguiu sair rápido do carro. Ficamos esperando até 03h da manhã o reboque, mas eles não tiveram como tirar o carro porque poderia danificar mais ainda, aí eles tiveram que pegar outro reboque para suspender o carro, porque o normal não faz esse resgate’’, contou Lúcia. Por volta das 9h30 da manhã, eles ainda estavam esperando pelo serviço de resgate.

Veículo caiu num buraco feito em obra para desvio de drenagem | Foto: Filipe Aguiar

‘’A gente não tem extensão do buraco também, porque é muita água. É um transtorno absurdo e desde manhã, os carros estão passando por aqui, porque quando enche muito já é de praxe os carros passarem pela calçada para não ter o risco de ficar parado na água.’’, explicou.

Durante a manhã, alunos e motoristas dividiram o espaço da calçada, apenas carros de grande porte estavam passando pela estrada. O incidente, por sua vez, apresentou empecilhos para comerciantes e pessoas que atravessam o lugar diariamente como trajeto. É o caso da enfermeira Larissa Pinto da Costa, de 27 anos, que precisou descer do carro por aplicativo em que estava a caminho do trabalho.

Na manhã desta terça-feira (03), a rua amanheceu completamente alagada | Foto: Filipe Aguiar

‘’Estamos aqui há 20 minutos esperando a água baixar, eu estava indo para o trabalho, estava dentro do carro por aplicativo. Estou atrasada porque era para eu estar lá às 8h30 e já são 9h06, agora estamos aqui aguardando para poder passar. Teve um carro que passou aqui e deixou para-choque, deixou tudo’’, contou.

Segundo a cozinheira Isis da Conceição, de 53 anos, os alagamentos acontecem com frequência, no entanto, o buraco criado para viabilizar uma das obras em curso na região agravou a situação. ‘’De uns dois anos para cá, começou isso aí, mas esse buraco eles fizeram semana passada. Até ‘chuva pouca’ está alagando tudo. Já ficou alagado por uns dois, três dias. Afeta muito aqui, porque cancelam as aulas, aí quem trabalha em obra, não trabalha. Eu perco cliente e não tem nem como colocar um motoboy para fazer entrega.’’, contou.

A passagem pelo trecho ficou impossível | Foto: Filipe Aguiar

O buraco feito no qual Isis se refere, foi feito para um desvio de drenagem, conforme informou a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de Niterói (Seconser). De acordo com o órgão, há uma obra em andamento para resolver o problema de alagamento causado por acúmulo, devido à obstrução na rede que passa dentro do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). Segundo a secretaria, a previsão para o término da obra é de conclusão na próxima semana.

