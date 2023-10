Mulheres no topo das contratações no Rio

As mulheres estão em alta no mercado de trabalho do Rio. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência na segunda-feira (2/10) e analisados pelo Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda do Município do Rio, dos 9.539 novos postos de trabalho criados na cidade em agosto, 4.871 foram ocupados por mulheres (51%). É bem acima da taxa nacional de 42%.

"Os dados confirmam o que vemos em nosso dia a dia: as mulheres ocupando, cada vez mais, o posto de protagonistas no mercado de trabalho. E elas também são as que mais procuram se capacitar por meio do nosso programa Rio+Cursos" explica o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes.

Para o secretário, um dos grandes desafios do país é corrigir distorções salariais de gênero, conforme determina a legislação trabalhista, e ampliar o acesso das mulheres a cargos de gerência e diretoria. Atualmente, as mulheres recebem, em média, salários 30% menores que os homens na mesma função.

Segundo o retrato mais recente do mercado de trabalho brasileiro, o Rio foi a segunda capital que mais gerou empregos no mês de agosto, ficando atrás apenas de São Paulo. No estado, foram contratadas 18.992 pessoas, um crescimento de 52,9% em relação ao mês anterior. Nos primeiros oito meses do ano, o município do Rio foi responsável pela criação de 40.734 novos postos de trabalho, sendo 8.697 no setor de hotelaria e alimentação.



"Os números revelam que a economia carioca segue em alta. Por meio do programa Trabalha Rio e de parcerias, inclusive com outros municípios, temos buscado ampliar o número de vagas oferecidas aos nossos trabalhadores. Já estamos organizando, com o Fórum Fluminense de Secretários e Gestores de Trabalho (Fortrab), a realização de uma grande feira de oportunidades, no início do ano que vem, no Riocentro", acrescenta Everton Gomes.