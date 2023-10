Cedae faz manutenção anual do Sistema Imunana-Laranjal na quinta-feira (5/10)

Em ritmo de preparação para o verão, a Cedae vai realizar, das 4h de quinta-feira (5/10) às 4h de sexta-feira (6/10), a manutenção anual do Sistema Imunana-Laranjal. Para executar a ação, será necessário interromper a captação de água bruta e a produção da Estação de Tratamento de Água (ETA) Laranjal, que atende cerca de 2 milhões de pessoas nos municípios de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí (fornecimento de água bruta), Maricá (distritos de Inoã e Itaipuaçu) e a Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro.

Técnicos da Companhia farão inspeções e correções para reforçar a eficiência do sistema, como instalação de equipamentos, reparos gerais, ajustes eletromecânicos, revisão de peças e limpeza das estruturas.

"A manutenção anual otimiza e aumenta a segurança operacional do sistema, permitindo que a gente identifique e corrija irregularidades. A medida é essencial para prevenir eventuais ocorrências que exijam novas paralisações", conta Daniel Okumura, diretor de Saneamento e Grande Operação da Cedae.



A operação do sistema será retomada após a conclusão dos serviços, mas a Companhia recomenda à população que reserve água para o período, adiando tarefas não essenciais que exijam grande consumo.

A distribuição de água nas localidades atendidas é de responsabilidade das concessionárias Águas do Rio e Águas de Niterói, de acordo com as respectivas áreas de atuação.

Modernização do sistema

Com investimento de R$140 milhões, a ETA Laranjal passa por obras que vão potencializar a eficiência do processo de tratamento. O pacote de melhorias inclui modernização de decantadores, filtros e floculadores, substituição de bombas de água bruta, aquisição de novos equipamentos e reforma das instalações.