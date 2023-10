Polícia prende foragido da justiça no Rio

Polícia prende foragido da justiça na Zona Norte do Rio - Foto: Divulgação/ Disque Denúncia

Policiais militares do 31º BPM (Recreio) prenderam, nesta segunda-feira (01), na Estrada Vereador Alceu de Carvalho, em Vargem Grande, no Recreio, o acusado e foragido da justiça do Estado de Minas Gerais, André de Oliveira Claudino, de 25 anos.

Policiais de posse de informações sobre o criminoso, foram até a Comunidade Pombo sem Asa, onde conseguiram localizar e prender o foragido que apresentou nervosismo, estava sem documentos e falava informações desencontradas, e acabou não oferecendo resistência no ato da prisão.

O homem foi levado para a sede da 42ª DP (Taquara), foi verificado que contra ele constava dois mandados de prisão, pelos crimes de Roubo.

Depois dos trâmites legais, o preso foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará detido à disposição de Justiça do Estado de Minas Gerais.



Quem tiver informações sobre a localização de foragidos de outros estado, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 (telefone e WhatsApp)