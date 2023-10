Morre o fotógrafo e empresário 'Veloso'

O famoso fotógrafo e empresário do ramo fotográfico Carlos Alberto Rodrigues Veloso, mais conhecido como 'Veloso', morreu no último domingo (1º), em São Gonçalo. Ele será sepultado nesta segunda-feira (2), no mesmo município.

'Veloso' era muito popular na cidade por conta da sua loja de fotografias, revelações e impressões, e passou a ser chamado até de 'Foto Veloso', nome da sua loja. A causa da morte não foi divulgada.

Através de um comunicado na fachada de seu negócio, no Porto da Pedra, foi informado que o comércio terá seu funcionamento normalizado nesta terça-feira (3), estando fechada hoje (2).

Loja 'Foto Veloso' fica no Porto da Pedra | Foto: Filipe Aguiar

O velório de Carlos Alberto acontece a partir das 14h desta segunda-feira (2), no Cemitério Municipal de São Gonçalo, no bairro do Camarão.