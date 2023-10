Referência no ramo fotográfico, 'Veloso' é sepultado em São Gonçalo

O fotógrafo foi sepultado no início da tarde desta segunda-feira (2), no Cemitério Municipal de São Gonçalo - Foto: Filipe Aguiar

O fotógrafo foi sepultado no início da tarde desta segunda-feira (2), no Cemitério Municipal de São Gonçalo - Foto: Filipe Aguiar

O famoso fotógrafo e empresário do ramo fotográfico Carlos Alberto Rodrigues Veloso, mais conhecido em São Gonçalo como 'Veloso', morreu vítima de insuficiência respiratória, em decorrência de um câncer, no último domingo (1), aos 74 anos.

O fotógrafo foi sepultado no início da tarde desta segunda-feira (2), no Cemitério Municipal de São Gonçalo. Veloso foi diagnosticado com câncer, em estágio de metástase, há cerca de dois meses, quando foi internado com suspeita de pedra na vesícula. Depois de realizar uma bateria de exames, o fotógrafo recebeu, junto a sua família, a notícia de que a doença estava em estágio terminal e irreversível.

Leia também



➢ São Gonçalo: veja resultado preliminar da eleição para conselho tutelar

➢ Niterói: veja resultado preliminar da eleição para conselho tutelar

"Foi repentino, há uns dois meses atrás. Ele estava bem, no Maracanã tirando fotos, quando começou a sentir dores e dali foi pro hospital fazer exames e constataram o câncer terminal", contou Vivian, filha de Carlos Alberto Veloso.

Após ficar internato por 45 dias, Veloso recebeu alta e passou seus últimos dias em casa, sendo cuidado por familiares | Foto: Filipe Aguiar

Após ficar internato por 45 dias, Veloso recebeu alta e passou seus últimos dias em casa, sendo cuidado por familiares.



"Ele era muito saudável, há um ano e sete meses havia feito um check-up médico completo e não tinha dado absolutamente nada. Usava sal rosa nas comidas, não consumia salsicha e nem micro-ondas usava, com medo dos raios. Era todo regrado com a saúde, mas veio isso de repente", contou a filha de Veloso.

Realização de um sonho

Ainda de acordo com a filha Vivian, o maior sonho de Veloso era ser batizado na Igreja Evangélica. "Quando eles deram alta para o meu pai, foi possível que esse sonho se realizasse. O pessoal da Igreja Universal foi até a casa dele para fazer o batismo. Ele falou que ia morrer, mas ia morrer satisfeito e feliz".

Referência na Fotografia

Veloso foi fotógrafo da Manchete por muitos anos, até que entrou no ramo empresarial e inaugurou sua loja "Foto Veloso" no ano de 1979, se tornando referência no ramo fotográfico e conquistando a confiança de clientes, que se tornaram amigos, executando um trabalho criativo e de qualidade. Hoje a loja conta não só com a revelação de fotos, como também com diversas opções de brindes para todo tipo de ocasião e evento.

"Ele era um pai presente, muito amoroso e um profissional querido por todos. Quando ele recebeu alta, no Hospital Luiz Palmier, foi aplaudido por todos os profissionais, que falavam o quanto ele era educado e alegre, que não dava trabalho a ninguém", disse a filha Vivian.

Veloso deixa duas filhas, cinco netos e três bisnetos, que garantem manter vivo o legado do patriarca da família.

"Até no hospital ele ficava trabalhando, fazendo pix, resolvendo as questões da loja, ele era muito ativo. A loja vai continuar", disse um dos netos de Veloso, que vestia a camisa do Flamengo, time do coração e grande paixão do avô.

"Os netos vão tomar conta, aquilo ali era o amor da vida do meu pai. Ele não viajava para poder estar lá, a frente da loja, como esteve até não poder mais", concluiu Vivian.

O sepultamento foi marcado por aplausos e muita emoção por parte dos familiares e amigos do fotógrafo | Foto: Filipe Aguiar

O sepultamento foi marcado por aplausos e muita emoção por parte dos familiares e amigos do fotógrafo, que cantaram o Hino do Flamengo seguido por uma salva de palmas, em sua homenagem.





Familiares e amigos cantaram o Hino do Flamengo em homenagem a Carlos Alberto Veloso Filipe Aguiar

Autor: Filipe Aguiar

*Estagiária sob supervisão de Thiago Soares