Deputada é sequestrada por criminosos armados no Rio

A deputada estadual Lucinha (PSD-RJ) foi sequestrada por criminosos em fuga na manhã deste domingo (1), na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Lucinha estava em um sítio onde havia planejado comemorar seu aniversário, quando três homens armados invadiram o local e levaram um carro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) com a parlamentar dentro. Lucinha foi deixada na Vila Kennedy, de onde foi para casa e passa bem.

De acordo com o G1, três homens armados invadiram o sítio onde a deputada estava ao fugirem de uma comunidade conhecida como Piegas. Lucinha estava no local pois iria comemorar o seu aniversário de 63 anos, que é neste domingo, mas acabou cancelando a festa por conta da chuva que atinge o estado.

No momento da invasão, a parlamentar e sua equipe estavam desmontando a festa, quando o grupo criminoso entrou no local rendendo todos os presentes. Segundo informações, ao identificarem o segurança da deputada como um policial militar, os homens chegaram a ameaçá-lo de morte, mas Lucinha conseguiu conversar com os criminosos, que exigiram um veículo para saírem do sítio.

Os bandidos então colocaram a deputada no carro, que teve que ir com o grupo até a Vila Kennedy, onde foi deixada. Lucinha conseguiu deixar a favela em um carro de aplicativo.

Assim que a parlamentar foi levada, o policial militar que atua como segurança da deputada acionou a PM, que passou a rastrear o veículo. O carro, que pertencia à Alerj, acabou sendo recuperado pelas autoridades.

O secretário da PM, o coronel Luiz Henrique Marinho Pires, orientou que agentes do 40º BPM, de Campo Grande, procurem pelos bandidos na Vila Kennedy, região onde Lucinha foi deixada.

O caso está sendo registrado na 35ª DP, de Campo Grande, de onde a investigação partirá para a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

A equipe da deputada foi às redes sociais tranquilizar seus apoiadores, e informou que ela está bem. “Informamos a todos que a deputada Lucinha se encontra bem e em segurança. Agradecemos toda a preocupação e carinho de todos!”, escreveu a assessoria de Lucinha.

Após o sequestro, o presidente da Alerj, o deputado Rodrigo Bacellar, determinou que uma equipe de segurança da Assembleia fosse até a residência da parlamentar para acompanhar o caso.