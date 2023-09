Abaixou! Filé-mignon é a carne com maior queda no preço em 2023

O ano está sendo bom para quem gosta de churrasco; ao menos, é o que indicam os dados atualizados do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Segundo a pesquisa, divulgada no último dia 12, todos os cortes de carne bovina tivera queda nos preços entre os meses de janeiro e agosto de 2023.

A maior redução aconteceu com o preço de uma das peças mais caras do açougue: o filé-mignon, cujo preço sofreu queda de 16,95%. No geral, os valores cobrados aos consumidores finais pelos itens de açougue tiveram uma redução média de 9,65% em relação aos índices do ano anterior;

A alta na oferta de bovinos de corte no mercado pode ser o motivo para a queda registrada pela pesquisa, que é organizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Os dados apontam que, entre janeiro e setembro, o preço de venda do boi no campo diminuiu em 30%.

E a picanha?

Além do filé mignon, o "pódio" de carnes com maior índice de deflação inclui a alcatra e o contrafilé, que viram seus preços diminuírem em 13,43% e 11,77%, respectivamente. Na listagem de peças de carne, a picanha, que teve sua redução "prometida" pelo presidente Lula (PT) durante a campanha eleitoral no ano passado, ficou em nono lugar, com queda de 9,14% no preço.

Ainda de acordo com a pesquisa, a cebola foi o item do setor de alimentação e supermercados com maior queda nos preços. A redução foi de 43,71%. Outros produtos que passaram por redução foram a laranja (-36,14%), óleo de soja (-28,86%), abacate (-25,79%) e batata inglesa (-19,33%).

Segundo o IBGE, o índice de deflação acumulado de 2023 no setor de alimentação e bebidas é de 0,31% até o momento.

