Motorista do inDrive é acusado de estuprar mulher por não pagar a corrida

Mulher afirma ter sido estuprada por condutor de aplicativo durante uma corrida em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O crime ocorreu na madrugada de 21 de Agosto.

A vítima, de 35 anos, relatou que solicitou uma viagem pelo inDrive na Rua General Rocha, em Olaria, na Zona Norte do Rio, para casa, em Santa Cruz. Contudo, quando chegou ao destino o motorista do aplicativo recusou que a viagem fosse paga no crédito, como havia sido marcado no momento do pedido, e exigiu dinheiro ou Pix.

Segundo relato da vítima, ele a levou até um posto de combustível na Avenida Brasil para que pudesse passar o valor da viagem no débito na máquina da loja para que pudesse trocar pelo valor em espécie com os frentistas, porém a mulher só tinha cartão de crédito, e o homem não aceitou que ela realizasse dessa forma.

A mulher ainda disse em entrevista ao G1, que ele a levou para uma rua escura onde a estuprou como forma de pagá-lo pela corrida.



O laudo do exame de corpo de delito confirma que a mulher foi vítima de “violência real” por “ação contundente”.

Em nota, o Indrive disse estar ciente dos acontecimentos.

“Abrimos investigação interna para apurar o caso. O motorista encontra-se bloqueado temporariamente até esclarecimentos de todos os detalhes e fatos do ocorrido.”