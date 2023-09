Moradores de vila em Icaraí fazem manifestação contra recorrente falta de energia

A PM esteve no local - Foto: Filipe Aguiar

A PM esteve no local - Foto: Filipe Aguiar

Moradores de uma vila na Rua Mariz e Barros, 418, em Icaraí, Niterói, realizaram a partir das 11h desta sexta-feira (29), uma manifestação pela falta de energia nas residências. O problema, que já é recorrente no local, atinge 13 famílias, em sua maioria de idosos, que vivem na vila.

Moradores de vila em Icaraí fazem manifestação pela falta de energia recorrente no local | Foto: Filipe Aguiar

A aposentada Sandra Gripp, 65 anos e a artesã Edna Rejane Câmara, 62 anos, moradoras de residências da vila, contam que desde segunda-feira (25) o local está com problemas referentes à falta de energia. Alguns relatam estar com apenas uma fase de luz, outros sem luz alguma. Além disso, na quinta-feira (28), os moradores também ficaram sem água, já que a bomba é trifásica e foi atingida pela falta de energia.



"Interfone, internet, portão da garagem, nada funciona. Com o portão destravado, isso também gera insegurança para nós moradores", relatou Sandra Gripp.



A manifestação desta sexta-feira (29) foi realizada pelos moradores com intuito de chamar atenção dos órgãos responsáveis para que o problema fosse solucionado.

A manifestação desta sexta-feira (29) foi realizada pelos moradores com intuito de chamar atenção dos órgãos responsáveis | Foto: Filipe Aguiar

"A Enel já foi informada, abrimos diversos protocolos, mas até agora nenhuma resolução pra esse problema, que já acontece há muito tempo. Hoje abrimos outro protocolo e dissemos à eles que se não viessem resolver até às 11h, fecharíamos a rua. Como não vieram no prazo, fechamos a Mariz e Barros por 40 minutos, deixando que passassem apenas ambulâncias e moradores", contou a moradora Edna Rejane.

Os moradores também relatam que diversos protocolos já foram abertos com a Enel para tentativa de solucionar o caso | Foto: Filipe Aguiar

Por volta das 13h30 da tarde desta sexta (29), a Enel esteve no local e regularizou o fornecimento de luz às residências da vila em Icaraí.

Por volta das 13h30 da tarde desta sexta (29), a Enel esteve no local e regularizou o fornecimento de luz | Foto: Divulgação

De acordo com uma moradora, "o conserto levou 10 minutos e foi dito que o problema vinha de um fio, que estava solto".



Com a normalização da energia, a bomba também foi ligada e já funciona normalmente.

Em nota, a Enel Distribuição Rio "informa que normalizou o fornecimento de energia na localidade, no início da tarde de hoje (29), após realizar reparos na conexão dos clientes com a rede elétrica. A Enel Rio esclarece que não constam no sistema da distribuidora solicitações de atendimento anteriores ao dia de hoje".

