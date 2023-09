Vai ao mercado? Confira os preços dos produtos da cesta básica desta semana

A última semana de setembro chegou e com ela, a análise e comparação dos insumos básicos das cestas básicas, indispensáveis no dia a dia do consumidor brasileiro.

Em mais uma semana de pesquisa, OSG listou os valores dos produtos em três mercados do município, facilitando assim, as compras da população que procura pelo melhor preço e pode, a partir desta lista, comparar e adquirir o que melhor couber em sua renda.

O destaque positivo da semana está no setor de Hortifruti: a batata, com redução de preço nos três mercados analisados, ainda contou com relevantes promoções. O tubérculo garante ao consumidor uma semana de alívio no bolso, favorecendo a compra do alimento para o preparo das refeições diárias.

O destaque da cesta básica da semana vai para a batata | Foto: O São Gonçalo

A dona de casa Eliane de Castro, de 63 anos, é consumidora assídua do Assaí Atacadista e ficou surpresa com o preço do legume.



"To levando batata pra dar e vender", disse aos risos. "Não imaginava essa promoção e essa queda no preço. Está valendo muito a pena e é um alimento muito versátil, da para fazer uma infinidade de diferentes refeições", disse a dona de casa.

Veja a lista de preços nas tabelas abaixo:

Em amarelo, o melhor preço entre os três mercados | Foto: O São Gonçalo

Entre os três mercados pesquisados, o que apresentou o menor valor total da cesta básica foi o Assaí, com R$ 162,68, seguido pelo Guanabara, R$ 184,60 e por último o Mundial, com R$ 194,51.



Outros alimentos do Hortifruti como o pimentão e o chuchu, também apresentaram bons preços em ambos os mercados.

O pimentão e o chuchu, também apresentaram bons preços em ambos os mercados | Foto: O São Gonçalo

Com o destaque da batata, a "boa" para o fim de semana é prepara uma receita de Escondidinho de frango.



Ingredientes:

- 2 peitos de frango desfiados

- 2 latas de molho de tomate

- 1 cebola pequena bem picada

- 1 colher de sopa de margarina

- 1 pote de requeijão

- 1 lata de milho verde

- 1 dente de alho

- 1kg de batata

- 500g de mussarela ralada

- pimenta a gosto

- sal a gosto

Modo de preparo:

1- Desfie o frango e separe

2- Em uma panela de boca larga refogue a margarina, a cebola e o alho

3- Acrescente o frango e misture bem

4- Coloque o molho, a pimenta e o sal e mexa bem

5- No final acrescente o milho, mexa e reserve

6- Faça um purê com as batatas

7- Em uma assadeira, coloque o frango, o requeijão, o purê e por cima a mussarela

8- Leve a assadeira para o forno preaquecido

9- Deixe o queijo gratinar em fogo médio e está pronto para comer!