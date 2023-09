Menina de 3 anos bate o rosto em creche e passa sete dias internada

Uma menina de 3 anos teve que passar sete dias internada após escorregar e bater com o rosto no bebedouro de uma creche no Guarujá, em São Paulo. Segundo a mãe, um dos médicos que atendeu a criança chegou a dizer que ela 'corria o risco de não ter acordado'. O caso no dia 21 de setembro, e foi registrado como maus-tratos na DP Sede da região, onde está sendo investigado.

Conforme relatado, no dia 21 de setembro, ela estava trabalhando quando, ao responder uma mensagem sobre um palestra que haveria na creche, foi informada de que a filha teria sofrido um acidente no refeitório da instituição. Prontamente, ela se encaminhou à creche, e ao chegar no local acompanhada da cunhada, cerca de 15 minutos depois de receber a notícia, uma das funcionárias lhe disse que a menina estava dormindo.

"Minha filha estava com cara de sono, não posso falar que colocaram para dormir porque não tenho provas, mas, se colocaram, foi um erro gravíssimo. Demorei 15 minutos para chegar e ela não estava chorando", disse a mãe em entrevista ao G1.

Ao sair da escola, ela levou a filha à emergência, onde a menina fez exames de raio X e o médico disse que não era nada grave. Ao chegar em casa, a menina dormiu, mas ao acordar, estava com o olho inchado. A família então a levou para outra Unidade de Pronto Atendimento, onde a médica identificou uma fratura.

A criança foi internada para realizar uma tomografia, e foi transferida para o Hospital Santo Amaro (HSA), onde recebeu o atendimento de ficou internada até a última quarta-feira (27). Segundo um dos médicos que cuidou da menina durante o período em que esteve internada, caso a escola tenha, de fato colocado a menina para dormir, ela correu risco de vida.

"O médico disse que deu um inchaço interno na cabeça e, se ela realmente dormiu, corria o risco de não ter acordado mais", contou.

Segundo a mãe da menina, ela confirmou ter escorregado, enquanto segurava uma cadeira, e ter batido o rosto, mas agora, a família busca entender o que aconteceu no momento e após o acidente. "Não sei de fato o que aconteceu, a hora que foi, se foi naquele momento. A diretora da Seduc [Secretaria de Educação] diz que não tem imagens porque o HD está queimado. São muitas crianças ali. Deus me livre acontecer algo pior", afirmou .

A creche contou à mãe que as imagens das câmeras de segurança do momento do acidente não poderiam ser acessadas, uma vez que a gravação não foi armazenada no HD do sistema. No entanto, a mãe questiona: "As câmeras lá funcionam, mas não gravam. É muito estranho, está contraditório".

"O que eu quero, o que eu preciso saber é: como ela caiu, a forma que bateu a cabeça e, de fato, o horário que foi para saber se bate com o horário que me chamaram", disse .

Por meio da Seduc, a Prefeitura de Guarujá informou que um processo administrativo foi aberto e está investigando o ocorrido no Núcleo de Educação Infantil Conveniado (Neic) Jitaro Itano I, no bairro Perequê.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Sede de Guarujá como maus-tratos e segue sendo investigado. A menina irá passar por um exame de corpo de delito nesta sexta-feira (29).