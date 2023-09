Transporte "verde" em Niterói é impulsionado por políticas municipais de incentivo

Única cidade do País a ter uma pasta específica para cuidar da política de prevenção, adaptação e mitigação de danos relacionados às mudanças climáticas, Niterói tem se mostrado um bom local para negócios de transporte "verde". Isso porque as motos e bicicletas elétricas viraram febre no município e o setor parece que só vai crescer, ainda mais com a possibilidade de um serviço de aluguel de bikes elétricas.

Em 2021, a Prefeitura de Niterói criou a primeira Secretaria Municipal do Clima já pensando nos eventos climáticos extremos. A pasta se compromete a trabalhar com os diversos setores da sociedade na discussão e na proposição de soluções. Na prática, em parceria com a Coordenadoria Niterói de Bicicleta, foi criado o Selo Amigo da Bicicleta, que incentiva negócios como o do empresário Davi Souza a crescer exponencialmente.

Leia também:

Governo pede estudo sobre viabilidade de expansão do metrô até SG

Confira as regras para o uso de motos e bicicletas elétricas

Sócio-diretor da Ventane Motors, localizada em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, Davi diz que, em abril deste ano, sua empresa adquiriu 10 créditos de carbono azul capturadas por macroalgas marinhas da espécie kappaphycus alvarezii, que são uma das principais fontes de neutralização do carbono. Além disso, sua marca também já garantiu o Selo Niterói Amigo da Bicicleta e se propõe a ser parceira de um projeto piloto da cidade para o aluguel de bicicletas elétricas.

Davi Souza é sócio-diretor da Ventane Motors | Foto: Divulgação

“Posso dizer que fomos agraciados pela cultura sustentável de Niterói. Procuramos uma cidade para ser sede e nos encontramos com as políticas positivas e ações efetivas de incentivo à cultura cicloviária, ciclomobilidade e a agenda climática. Podemos dizer que Niterói nos acolheu”, explicou o empresário, que acredita que o novo modelo de mercado em mobilidade urbana fala diretamente com a agenda climática.

A "velocidade sustentável" começa a surgir na cidade através de novos estilos de mobilidade urbana. Com baterias de lítio, os veículos totalmente elétricos que podem chegar até 80km por hora se mostram como um novo estilo de vida mais sustentável e até 90% mais econômico que os tradicionais. Isso porque o combustível fóssil é substituído pelos motores elétricos, que não emitem gases poluentes na atmosfera.

“Tivemos o cuidado de contratar uma empresa especializada em negócios sustentáveis, para fazer o levantamento da nossa pegada de CO2, e após calcular a emissão estimada para toda a nossa operação em 2023, uma segunda empresa parceira após a certificação, cuida do manejo através da secagem e micronização da biomassa destinando o material reduzido para parceiros da agricultura”, conclui Davi Souza.



Nas regiões metropolitanas em especial, o transporte é um dos maiores emissores de carbono, de acordo com o Secretário Municipal de Clima, Luciano Paez, Ambientalista e doutorando em Geografia.

Em agosto deste ano, foi assinado pelo município de Niterói o início da elaboração do Plano de Ação Climática, focado na formulação de políticas públicas para o combate às mudanças climáticas, estabelecimento de metas e ações para mitigação e adaptação da cidade até 2030. A iniciativa representa um passo fundamental na jornada rumo a uma cidade mais preparada para o futuro e menos suscetível às mudanças.

Veículos elétricos viraram febre na cidade | Foto: Divulgação

“Niterói foi a primeira cidade do Brasil a estruturar uma secretaria de governo para o enfrentamento das mudanças do clima em nível local. Investir em uma mobilidade cada vez mais sustentável é a nossa meta e ter empresas sensíveis a esta pauta, que se esforçam nesta construção é fundamental”, parabenizou Paez.

Bom para comerciantes e ciclistas

O objetivo do Selo Amigo da Bicicleta é incentivar a adoção de práticas e disponibilização de serviços de suporte ao ciclismo, melhorar a receptividade dos ciclistas por parte de estabelecimentos comerciais privados e fomentar a economia da bicicleta na cidade.



Para os comerciantes o selo é interessante porque eles recebem publicidade positiva, identificação do seu negócio e divulgação em sites, aplicativos e demais listagens. Já para os ciclistas a vantagem é que eles sabem que, naquele local, terão possibilidade de receber vantagens e comodidades.

Para solicitar o selo, é preciso preencher um formulário que está disponível no Portal de Serviços da Prefeitura (https://servicos.niteroi.rj.gov.br). O procedimento é todo feito de forma on-line e o responsável só precisa ir à Prefeitura de forma presencial retirar o certificado depois de ser aprovado.

Os interessados devem cumprir alguns requisitos, como apresentação de documentação em dia do estabelecimento e parâmetros específicos relativos ao incentivo à cultura da bicicleta, o bom acolhimento de ciclistas e de suas necessidades, respeito aos valores históricos e sociais, culturais e ambientais do município e a adoção de práticas sustentáveis e não agressoras ao meio ambiente.