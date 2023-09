Governo pede estudo sobre viabilidade de expansão do metrô até SG

O Governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou um pedido de estudo para a viabilidade de uma obra de infraestrutura para expansão do metrô. O estudo quer saber a viabilidade para a criação da Linha 3 do metrô, que liga a Praça XV a Niterói e São Gonçalo.

Outro trecho que será analisado é a ligação entre a Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

Leia também



➢ Em busca do pote de ouro: Tradição de São Cosme e Damião tem ficado mais escassa

➢ Maricá anuncia construção de escola exclusiva para idosos

O estudo também contempla a ligação entre o Estácio e a Praça XV, de onde partiria a Linha 3.



O levantamento é importante para saber quantas pessoas utilizariam esses trechos, o custo das obras e quantas estações seriam criadas.

O estudo será realizado através de licitação internacional, feita por uma Parceria Público-Privada (PPP).

De acordo com o secretário de Transportes, Washington Reis, a expectativa é que o estudo seja concluído entre seis meses e um ano.