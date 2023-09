Luva de Pedreiro revela nome completo do filho e viraliza; Confira!

O influenciador Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, voltou a viralizar na web ao falar sobre o filho que espera com Távila Gomes. Na quarta-feira (27), durante o podcast PodPah, Luva revelou qual será o nome completo da criança.

Enquanto conversava sobre Cristiano Ronaldo, Luva revelou que o craque é "muito gente boa". O influenciador conheceu o ídolo em julho e compartilhou o registro nas redes sociais. "Ele é gente boa. Troquei muita ideia. Ele foi o primeiro a saber que eu ia ser pai", disse.

Durante o Podcast, Luva de Pedreiro revelou o nome completo da criança, quer será uma homenagem ao jogador português e ao clube Vasco da Gama.



"[O nome] vai ser Cristiano Ronaldo Júnior da Gama, por causa do Vasco.[....] Vão ser vários nomes. O nome do filho do Luva de Pedreiro será Cristiano Ronaldo da Gama Laurino Santana, que é o nome da minha mulher, né, pai? Receba", disse.

Filho de Luva de Pedreiro

Luva de Pedreiro supreendeu a todos no dia 25 de agosto ao anunciar que seria pai pela primeira vez. A mãe do bebê é Távila Gomes, namorada do influenciador. No dia do anúncio, ele contou que a jovem já estava no quinto mês de gestação.