Polícia encontra droga em teto de banheiro de presídio no Rio

200 tabletes foram encontrados no teto do banheiro - Foto: Reprodução/TVGlobo

200 tabletes foram encontrados no teto do banheiro - Foto: Reprodução/TVGlobo

Dois policiais penais foram presos na última quarta-feira (20), acusados de repassar drogas a presos da Penitenciária Romeiro Neto, em Magé, na Baixada Fluminense. Uma vistoria encontrou 200 tabletes de maconha no teto de um banheiro que era utilizado pelos agentes. O homem que fornecia as drogas também foi preso.



A ação conjunta da Polinter, da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário e da Corregedoria de Buscas e Recapturas vinha monitorando Deivid Mayklim Campelo, suspeito de levar as drogas à cadeia.

Leia mais:

➢ Iniciativa da Polícia Civil recupera e devolve 33 aparelhos telefônicos roubados

➢ Motoristas são rendidos em arrastão na Zona Oeste do Rio

De acordo com informações da força-tarefa, Deivid estava dirigindo a caminho da penitenciária quando foi abordado pelos agentes. A droga havia sido escondida no motor do carro. Ele alegou que estava trabalhando como motorista de aplicativo e que teria recebido dinheiro para transportar a carga do Jacarezinho até a Penitenciária Romeiro Neto.

A polícia então, pediu para que ele prosseguisse com a entrega. No momento da entrega, os policiais penais Alessandro Dário de Melo e Adebaldo Pereira foram flagrados recebendo os tabletes. Os dois foram presos quando retornaram para a guarita e a droga foi apreendida.



“A princípio, eu estou capitulando como tráfico de drogas, corrupção ativa e passiva e formação de quadrilha”, disse o delegado responsável Roberto Lisandro Leão.