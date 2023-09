Suspeito é preso por manter esposa durante 21 anos em cárcere privado

Um homem, de 63 anos, foi preso em flagrante, na tarde desta quarta-feira (27), por ser suspeito de manter esposa, de 54 , em cárcere privado no município de Comendador Levy Gasparian, Sul Fluminense do Rio. Durante 21 anos o acusado só permitia que a companheira saísse de casa acompanhada, exclusivamente, para consultas médicas e em época de eleições, segundo o comando do 38º BPM (Três Rios).

Os agentes foram informados do crime através de denúncias anônimas, chegando até a residência na Rua Maria Florisbela, no bairro do Grotão. A equipe foi recebido pelo filho da vítima no imóvel, que confirmou a situação vivida pela mãe. O filho ainda contou que só podia vê-la pela janela.

A mulher foi encontrada em um cômodo trancada na casa, e relatou que era mantida naquela condição há 21 anos. Além disso, segundo a vítima, o homem só deixava ela sair de casa para consultas médicas e para votar durante o período eleitoral, sempre estando acompanhada.

O acusado praticava torturas psicológicas e ameaçava tirar a vida da filha para que ela não fugisse. O homem mantinha dentro da casa um revólver calibre 32 e munições, além de R$23 mil em dinheiro.



O acusado foi preso em seu local de trabalho, e todo o material apreendido foi levado para a 108ª DP (Três Rios), onde o caso foi registrado. O homem foi acusado pelos crimes de cárcere privado e posse ilegal de arma de fogo.