Campus da UFF do Gragoatá amanhece sem luz nesta quarta-feira

O campus do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, amanheceu sem luz nesta quarta-feira (27). De acordo com os alunos, a informação veio pela manhã, quando diversos estudantes já haviam saído de suas casas para as primeiras aulas do dia. A notícia foi dada pelas coordenações de cada curso, que comunicaram o cancelamento de algumas aulas durante o período da manhã. As aulas dos turnos da tarde e da noite também já estão sendo suspensas.

Com a queda de energia, muitos alunos que já estavam a caminho tiveram prejuízos ao descobrirem do ocorrido. Segundo a estudante de Pedagogia, Vivian Rosado, de 21 anos, a notícia veio quando já estava no ônibus indo para a primeira aula do dia, às 8h, e ao chegar, descobriu que teria aula ao ar livre, por conta da falta de luz.

“Além da questão da passagem que eu gastei, está muito calor e por não ter ar na sala, tive que ter aula ao livre, o que também não ajudou muito… Se soubesse com antecedência [da falta de luz], nem vinha.”, relatou a jovem.

Um outro problema causado pela falta de luz é a impossibilidade de funcionamento do restaurante universitário, que depende da energia para preparar os alimentos. Sem ele, muitos alunos não têm como se alimentar na universidade, e precisam encontrar medidas alternativas para comer. Vivian, que teve suas aulas da tarde canceladas, disse ainda que mesmo que tivessem sido mantidas, teria que faltar, pois sem comida no bandejão, não consegue ficar até às 18h.

Em nota ao OSG, a Enel informou que está investigando as causas do desarme na energia em diversas regiões de Niterói, e trabalha para restabelecer o serviço.

“A Enel Distribuição Rio informa que a forte chuva que atingiu Niterói na madrugada de hoje (27) provocou um desarme em Icaraí, ocasionando a interrupção do fornecimento de energia para algumas ruas dos bairros de Icaraí, Gragoatá e Centro. A companhia esclarece que suas equipes já estão atuando no reparo da rede elétrica e a previsão é que o serviço seja restabelecido em até 60 minutos. As causas do desarme ainda estão sendo investigadas.”, disse o comunicado.

Procurada sobre o ocorrido, a UFF se manifestou sobre a falta de energia, e informou que a previsão de reparo é até às 12h. Leia na íntegra:



"Em razão do vento forte que aconteceu na madrugada de hoje em Niterói, houve um curto-circuito na rede elétrica e um cabo de rompeu na entrada do campus Gragoatá. Pela manhã, verificamos o problema e acionamos a concessionária de energia elétrica ENEL, que está neste momento fazendo os reparos na rede.

O impacto no Restaurante Universitário é grande porque com a falta de uma fase de energia os equipamentos não funcionam, prejudicando o preparo das refeições. Quanto às aulas, alguns professores suspenderam, pois ficamos também com elevadores e refrigeração central desligadas.



A previsão de retorno da energia é até às 12h de hoje, caso não ocorra nenhum contra tempo."