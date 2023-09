Filha de fisiculturista morto em incêndio se recupera e volta a falar

Quase dois meses após o incêndio que matou o fisiculturista, Hugo Sérgio, a viúva da vítima foi aos stories do Instagram para comemorar uma conquista: a filha do casal, Maya, de 6 anos, voltou a falar. A menina está internada desde que foi resgatada do incidente, no dia 29 de julho, mas pode estar em seus últimos dias no hospital.

Maya ficou em estado grave após ter cerca de 70% do corpo queimado durante o incêndio, e acabou tendo as vias aéreas queimadas também. Por esse motivo, teve que fazer uma traqueostomia para que pudesse receber o suporte respiratório, e consequentemente, teve sua fala prejudicada, se comunicando apenas com uma voz rouca e distante.

No entanto, na semana passada a menina realizou um procedimento de troca do aparelho, e voltou a poder falar normalmente.

Em um dos vídeos sobre a novidade, Larissa contou do alívio de ouvir a filha falar novamente, e disse: "Minha filha voltou a falar. A gente que é mãe às vezes reclama de ser chamada o tempo inteiro, mas só Deus sabe a falta que eu senti de ouvir a vozinha dela me chamando.”

Durante o incidente, Maya queimou as mãos, os braços, o rosto e as vias respiratórias, e por isso, teve que passar quase dois meses internada. Entretanto, a menina já está na enfermaria do Hospital Souza Aguiar, e deve receber alta em breve.

"Foi tudo no tempo certo. Ela já sabe que o pai dela foi um herói, que virou estrelinha. Ela é uma menina incrível, Deus é maravilhoso e minha filha é perfeita", disse Larissa em outro vídeo, enquanto Maya tentava aparecer sorrindo ao fundo. Nas imagens, é possível notar que a pele da menina está, aos poucos, se recuperando.

Por fim, Larissa revelou que está construindo uma casa no terreno da mãe, para que ela e Maya possam morar após a alta da menina. Segundo a produtora, a obra está sendo realizada com o dinheiro arrecadado pela vaquinha solidária feita por amigos e familiares.

“O dinheiro de uma vaquinha solidária foi revertido para a casa, e um amigo que é construtor, está ajudando na obra”, finalizou.