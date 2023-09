Cria SG abre inscrições para dança de salão; Confira!

Os interessados em participar das aulas têm até o dia 14 de outubro para realizar as inscrições e garantir a participação - Foto: Divulgação

Os interessados em participar das aulas têm até o dia 14 de outubro para realizar as inscrições e garantir a participação - Foto: Divulgação

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo abriu inscrições para o Curso de Dança de Salão, promovido pelo projeto CRIA SG.

Os interessados em participar das aulas têm até o dia 14 de outubro para realizar as inscrições e garantir a participação. A aula inaugural está programada para acontecer no dia 21 de outubro (sábado), das 10h às 12h, no Centro de Tradições Nordestinas em Neves, marcando o início dessa jornada cultural.

As inscrições para o Curso de Dança de Salão podem ser realizadas de forma online através do preenchimento de um formulário disponível em:

https://forms.gle/rBamgwETv6YDwagm9

As inscrições também podem ser feitas presencialmente no Centro Cultural Joaquim Lavoura, sede administrativa da Secretaria de Turismo e Cultura, mediante a apresentação dos documentos: CPF, RG e Comprovante de Residência, que devem ser levados na Avenida Presidente Kennedy, 721, na Estrela do Norte, de segunda a sexta, das 9h às 17h.

O CRIA SG é uma iniciativa da Secretaria de Turismo e Cultura que foi criado com a ideia de incentivar, fortalecer e desenvolver a cultura na cidade de forma acessível, com aulas gratuitas para maiores de 14 anos, para criar oportunidades e proporcionar inclusão no âmbito cultural.