São Gonçalo e Niterói estão na 'rota' da onda de calor que atinge o país

Uma onda de calor fora do comum deve atingir o país entre esta semana e a próxima, podendo atingir 45°C em alguns locais. As marcas esperadas devem superar os valores médios históricos de temperaturas máximas, podendo quebrar recordes para o mês de setembro, e até mesmo para o ano inteiro.

Para o encerramento do inverno, que acontece no próximo sábado (23), às 3h50 pelo horário de Brasília, a maior parte do país terá uma sequência de dias ensolarados e com temperaturas altas. Esse calor além do normal poderá ser sentido durante toda a semana, mas segundo a empresa de meteorologia MetSul, é durante o fim de semana e o início da próxima, que as temperaturas vão alcançar o seu ápice.

Os dias 23 e 24 de setembro devem ser os mais quentes da semana, e tem como destaque as cidades de Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, que são fortes candidatas a quebrarem os recordes de temperatura. Entretanto, o evento climático deve acontecer em todo o país, com exceção do Rio Grande do Sul, que vem enfrentando uma frente fria acompanhada de fortes e devastadoras chuvas.



Vários pontos do país devem permanecer na faixa ou acima dos 40°C, o que, de acordo com a MetSul, pode ser um risco para a população, pela severidade das temperaturas.

Em entrevista ao OSG, o meteorologista e professor da UFRJ, Wanderson Luiz, de 34 anos, contou o que irá causar o calor excessivo. “Uma grande massa de ar quente e seco vai predominar em grande parte do Brasil no decorrer desta semana. Com vários dias de sol e umidade relativa baixa, a temperatura se eleva expressivamente durante o dia.”, revelou o professor.

Ele informou ainda que, para Niterói, São Gonçalo e região, a previsão é que a temperatura máxima alcance a marca dos 35 a 36 graus neste início de semana e também na sexta-feira e sábado.

À população, uma recomendação: “Com o calor intenso a principal consequência para a população pode ser a desidratação. Por isso é essencial evitar exposição excessiva ao sol, principalmente entre 10h e 16h, usar sempre protetor solar e se hidratar bastante".