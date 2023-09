Quatro suspeitos são presos por furtar cabos de bueiros em SG

Quatro homens foram presos, na tarde desta terça-feira (26), acusados de furtar cabos de bueiros em São Gonçalo. De acordo com a polícia, um veículo foi customizado para facilitar o crime.

A quadrilha fez um buraco no fundo do carro para se posicionar em cima de um bueiro no bairro do Porto da Pedra, em São Gonçalo, com a finalidade de realizar o ato criminoso. Após a ação, o material roubado era colocado em um caminhão para ser transportado.

Dois integrantes foram presos enquanto cortavam os cabos, durante que os outros dois suspeitos da quadrilha foram capturados. Além disso, próximo ao local do crime, foi encontrado um caminhão que era utilizado no esquema.

Com a quadrilha foram apreendidos metros de fios, três esmerilhadeiras, que servem para cortar estruturas metálicas, um martelete e dois veículos. Por fim, o caso foi registrado na 73ªDP (Neves).