Motorista embriagada atropela Guarda Municipal em Niterói

Uma mulher foi presa por dirigir embriagada e atropelar um guarda municipal na Orla da Praia de Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, na tarde do último domingo (24). Outras duas pessoas também ocupavam o veículo, uma delas fugiu e outra foi levada à delegacia junto com a motorista.

De acordo com informações preliminares, populares teriam acionado o serviço da Guarda Municipal após avistarem um veículo branco que estaria levando risco de vida aos pedestres, já que estava realizando cavalo de pau e outras manobras arriscadas na pista. Em seguida, os agentes seguiram o carro e emparelharam o veículo com as motos, neste momento, a motorista que estava dirigindo o veículo, jogou o carro contra a motocicleta de um dos agentes, derrubando-o.

Após a colisão, a motorista e os ocupantes fizeram uma manobra na contramão cerca de 500 metros à frente e abandonaram o veículo, no entanto, os guardas conseguiram deter a mulher e um dos ocupantes. Segundo os agentes, os dois estavam embriagados e agressivos. Segundo o depoimento de um dos agentes, no interior do carro havia latas de cerveja, garrafa de ice e um cooler vazio. Além disso, a mulher teria afirmado que era ela que estava na condução do veículo.

O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói). A mulher foi autuada por embriaguez ao volante e desacato.