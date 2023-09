Advogada é presa por crime de injúria racial na Tijuca

Uma mulher, de 63 anos, foi presa em flagrante, nesta segunda-feira (25), pelo crime de injúria racial contra uma funcionária de uma loja na Tijuca, Zona Norte do Rio. A advogada teria imitado um macaco para a vítima.

Os guardas do Grupamento de Operações Especiais (GOE) realizaram a prisão na rua Conde de Bonfim. Segundo a Guarda Municipal, a mulher fez as ofensas, devido a não ter muitos funcionários no caixa da loja.

A funcionária a qual foi agredida verbalmente é sub-gerente do estabelecimento, que de acordo com a advogada suspeita, teria que estar no caixa de atendimento. Além disso, segundo a Guarda Municipal, ao sair da loja, a mulher imitou sons e gestos de macaco para a vítima.

O ato de injúria racial foi testemunhado por outra cliente. E ocaso foi registrado na 19ª DP (Tijuca).