Policiais suspeitos de fazer segurança de bicheiro são alvos de ação no Rio

A Corregedoria da Polícia Militar realizou, no início da tarde desta segunda-feira (25/09), uma operação na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para investigar policiais suspeitos de atuarem na segurança de Rogério de Andrade, bicheiro conhecido na região.

Três agentes foram detidos no shopping Città Office Mall, na Avenida das Américas, e foram levados, de lá, para prestar depoimento na sede da 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) e esclarecer detalhes das acusações. Além disso, suas armas foram apreendidas.

Rogério foi preso em agosto do ano passado, mas teve liberdade concedida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em dezembro. Suposta liderança de um esquema de jogos de azar no Rio, ele é acusado de envolvimento com crimes como corrupção ativa, homicídio, lavagem de dinheiro, extorsão e ameaça.