Trabalhador é ferido em assalto a quiosque na Praia de Icaraí

Um idoso de 61 anos foi ferido na cabeça após assalto ao quiosque em que trabalha na Praia de Icaraí, em Niterói, na noite desse domingo (24). O trabalhador foi agredido mesmo sem reagir à abordagem dos criminosos.

De acordo com as informações, os suspeitos teriam abordado o funcionário do quiosque durante o horário comercial obrigando o idoso a entregar seus pertences e o dinheiro da barraca. Porém a vítima, mesmo cumprindo as ordem dos assaltantes sem reagir, foi machucado na cabeça pelos criminosos, que fugiram em seguida.

Em nota, a Polícia Militar informou que não foi acionada para o caso.