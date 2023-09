Viúvo de Walewska diz que foi orientado a não ir em enterro

O viúvo da campeã olímpica de vôlei Walewska Oliveira falou publicamente pela primeira vez sobre a morte da esposa. Ao UOL, Ricardo Alexandre Mendes, de 48 anos, contou motivo de não ter ido ao sepultamento e detalhes sobre a relação do casal.

Desde que a morte de Walewska, aos 43 anos, veio à tona, a ausência de Ricardo em seu enterro foi um dos assuntos mais comentados. Segundo ele, ele já havia comprado uma passagem aérea para ir até Belo Horizonte, mas tiraram o seu direito de se despedir do "amor da sua vida".

Leia também:

Polícia de São Paulo investiga morte de campeã olímpica Walewska

Campeã olímpica de vôlei, Walewska Oliveira, morre aos 43 anos

"Um amigo da família disse que os pais dela orientaram eu não ir, até para preservar a todos pelo clima da tragédia", afirmou o viúvo à reportagem, porém a família da ex-jogadora nega a versão.

De acordo com Ricardo, que foi acusado de não ter ajudado financeiramente no funeral da esposa e de não ter atendido o cunhado para as burocracias de liberação do corpo em São Paulo, ele pretende "restituir tudo" e diz que não teve condições psicológicas de reconhecer Walewska. "Ninguém ligou para falar de valores", informou.

O viúvo também comentou sobre a relação do casal e sobre o pedido de divórcio, que seria um dos motivos apontados para o abalo psicológico da ex-atleta.

"Por todo o amor que eu tenho por ela, se eu soubesse que ela iria tomar essa decisão, eu anularia minha vida e os meus sentimentos para continuar com ela", desabafou Ricardo, que revelou que a mulher não estaria satisfeita com a decisão dele de terminar o casamento de 20 anos.

Segundo o viúvo, na noite anterior ao incidente, os dois tiveram uma pequena discussão sobre o relacionamento, porém sem agressão ou ameaças. Ele teria dito à Walewska que "não dava pra continuar onde não havia mais amor entre homem e mulher". Em seguida, ela teria ficado introspectiva e, depois, o casal teria ido dormir. "Eu esperava ela aceitar a separação numa boa", declarou.

Ricardo também revelou que já havia tido uma conversa sobre a saúde mental da mulher com os sogros, por conta de uma suposta tentativa de suicídio ocorrida há três anos, e que a medalhista olímpica fazia terapia há um ano.

A última vez que ele a viu com vida foi na manhã de sua morte, na última quinta-feira (21), quando ele saiu para trabalhar. De acordo com Ricardo, ele descobriu sobre a queda da mulher através da gestora do condomínio, que tocou a campainha da sua casa para contar sobre a tragédia. "Meu chão abriu e eu desmoronei", disse.