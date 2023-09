Campeã olímpica de vôlei, Walewska Oliveira, morre aos 43 anos

A ex-jogadora de vôlei da Seleção Brasileira, do Praia Clube e do Minas, Walewska Oliveira, morreu na última quinta-feira (21), aos 43 anos. A atleta foi campeã olímpica da modalidade em 2008, durante os Jogos de Pequim, na China. Sua morte foi confirmada por familiares, mas a causa ainda não foi revelada.

Walewska estava em São Paulo para a divulgação de sua recém-lançada biografia, chamada "Outras Redes". Na última quarta-feira (20), a ex-jogadora participou de um podcast e de um evento onde pôde apresentar o livro, que foi publicado em março deste ano.

Em um trecho da obra, Walewska escreveu um pouco sobre sua história e seu amor pelo vôlei, que foi onde deixou sua marca: "Girei o mundo, cruzei barreiras e ganhei muito mais do que campeonatos e olimpíadas: pude vencer a mim mesma, superar meus medos e aprender com as minhas fraquezas… Mudei a vida da minha família e plantei a semente da confiança no trabalho árduo dentro do coração do meu país", descreveu a atleta.

A ex-jogadora iniciou sua carreira no esporte aos 15 anos, em 1995, quando foi revelada pelo Minas. Durante sua carreira, passou por times como São Caetano, Osasco, Sirio Perugia da Itália, entre outros, até se aposentar, em 2022, pelo Praia Clube de Uberlândia.

Ao longo de quase 30 anos de carreira, a meio-de-rede foi campeã da Superliga cinco vezes, venceu três Copas do Brasil, três Supercopas, três Campeonatos Paulista e dois Campeonatos Mineiro, além, é claro, dos títulos vestindo a camisa verde e amarela da renomada Seleção Brasileira de Vôlei.

Convocada pela primeira vez em 1999, pelo técnico Bernardinho, Walewska passou 10 anos defendendo a seleção, tempo suficiente para deixar sua marca na história do vôlei brasileiro. Além da medalha de ouro nas Olimpíadas de Pequim em 2008, Walewska conquistou medalha de bronze nos Jogos de Sydney, em 2000, ouro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá, e foi três vezes campeã do Grand Prix de Vôlei, sendo eleita a melhor bloqueadora do torneio em sua última participação, em 2008.

Em nota, a Confederação Brasileira de Vôlei emitiu uma nota comunicando o falecimento da atleta. Leia na íntegra:

"Com tristeza e imenso pesar, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) recebeu a notícia do falecimento da campeã olímpica Walewska na noite desta quinta-feira.

Central de excepcional talento, Walewska defendeu por muitos anos a seleção brasileira feminina. Além da medalha de ouro nos Jogos de Pequim 2008, foi bronze em Sydney 2000, conquistou três títulos do Grand Prix, os Jogos Pan-Americanos de 1999 e a Copa das Campeões de 2013.

“Walewska era uma jogadora especial, sua trajetória no esporte será para sempre lembrada e reverenciada. Neste momento tão difícil, a CBV se solidariza com a família e os amigos desta grande jogadora”, diz o presidente da CBV, Radamés Lattari."