Velório do carnavalesco Max Lopes acontece em Niterói nesta terça (26)

O carnavalesco Max Lopes será velado e cremado em Niterói na manhã desta terça-feira (26). O velório acontece no Cemitério Parque da Colina, em Pendotiba.

Max, também conhecido como ‘Mago das Cores’, veio a óbito aos 74 anos, no Hospital Municipal Conde Modesto Leal, em Maricá, por complicações de um câncer de próstata avançado. Na manhã deste domingo (24), ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. A notícia foi confirmada por uma prima.

Leia também:

Carnavalesco Max Lopes, ex-Viradouro, morre em Maricá

Campeã olímpica de vôlei, Walewska Oliveira, morre aos 43 anos

O carioca foi campeão do carnaval do Rio de Janeiro por três vezes. Ele foi responsável pelos desfiles históricos ‘’Liberdade, liberdade!’’ e ‘’Nação do Nordeste" e, no ano de 1990, fez história levando a escola de Niterói, a Viradouro, para o grupo especial do Carnaval.

O velório foi marcado para esta terça-feira (26), no salão nobre do Parque da Colina, em Niterói, em cerimônia aberta das 10h às 12h. O corpo será cremado em seguida.