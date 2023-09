Carnavalesco Max Lopes, ex-Viradouro, morre em Maricá

O mundo carnavalesco acordou de luto com a notícia do falecimento do carnavalesco Max Lopes. Também conhecido como ‘Mago das Cores’, Max veio a óbito por complicações de um câncer que tratava. Na manhã deste domingo (24), ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. A notícia foi confirmada pela prima.

“Max Lopes deu entrada no Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no sábado (23), com quadro de insuficiência múltipla dos órgãos, em decorrência de um câncer de próstata avançado”, informou a Secretaria de Saúde de Maricá.



Dono de uma linda trajetória carnavalesca, eram dele os desfiles históricos ‘’Liberdade, liberdade!’’ e ‘’Nação do Nordeste". Campeão do carnaval do Rio de Janeiro por três vezes, Max Lopes deixou sua marca na história ao elevar a Mangueira ao título com o enredo “Yes, Nós Temos Braguinha”, em 1984.

Max Lopes nasceu no Rio de Janeiro em 1949 e começou no carnaval como auxiliar de Fernando Pamplona. Assinou o primeiro desfile em 1976, na Unidos de Lucas, com “Mar baiano em noite de gala”.

Conquistas



Max Lopes foi autor de grandes carnavais e conquistou, na elite do samba, 3 campeonatos:

“Yes, Nós Temos Braguinha”: Estação Primeira de Mangueira, 1984, na abertura do Sambódromo;

“Liberdade! Liberdade! Abra as asas sobre nós”: Imperatriz Leopoldinense, 1989;

''Liberdade, Liberdade!'' foi um dos desfiles assinados pelo carnavalesco | Foto: Reprodução

“Brazil com ‘Z’ é pra cabra da peste, Brasil com ‘S’ é nação do Nordeste”: Mangueira, 2002.



No ano de 1990, Max Lopes fez história levando a escola de Niterói, Viradouro, para o grupo especial do Carnaval. Com o enredo “Só vale o escrito”, ele conquistou a vermelho e branco de Niterói e permaneceu até 1993. O carnavalesco tinha grande habilidade de criar desfiles no estilo barroco, o que fez com que ficasse conhecido pelo apelido ‘’Mago das Cores’.