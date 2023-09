Um homem foi morto após policial civil reagir a assalto na Avenida Brasil

Um homem foi morto após um policial civil reagir a um assalto, na tarde desta sexta-feira (22), na Avenida Brasil, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. Segundo o Centro de Operações do Rio (COR), as pistas em direção ao Centro foram interditadas na altura da passarela 7, em Manguinhos.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram chamadas para uma ocorrência de roubo a um pedestre. No local, os agentes foram informados de que um policial civil que estava de folga avistou um homem tentando roubar um aparelho celular de uma motorista e efetuou um disparo contra o suspeito. O assaltante não resistiu aos ferimentos e morreu no local da ação.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para realizar a perícia do local.

O COR ainda comunicou que há retenções no trecho até a altura de Ramos. Equipes do CET-Rio estão no local para auxiliar motoristas no tráfego.