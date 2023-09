SUS terá novo tratamento de tuberculose, mais rápido e por via oral

O Ministério da Saúde oficializou nesta sexta-feira (22) a inclusão do novo tratamento no SUS - Foto: Marcello Casal/Agência Brasil

O Ministério da Saúde oficializou nesta sexta-feira (22), a inclusão no Sistema Único de Saúde (SUS) de um novo tratamento pra a tuberculose resistente. A nova combinação de medicamentos permite um tratamento mais curto, eficaz e por via oral

Um dos principais problemas enfrentados atualmente para o tratamento da tuberculose resistente no país é a adesão do paciente. Hoje, a cura para esse tipo da doença pode levar até dois anos e é feito com medicação injetável. Com o novo tratamento, esse tempo é encurtado para seis meses e o medicamento é administrado via oral.

A incorporação da pretomanida pelo Ministério da Saúde vai permitir o uso de dois esquemas encurtados, combinado com outros fármacos já usados no Brasil: o BPaL (bedaquilina, pretomanida e linezolida) e o BPaLM (bedaquilina, pretomanida, linezolida e moxifloxacino), que possibilitam encurtar o período do tratamento da tuberculose multirresistente.



A tuberculose é ainda um problema grave de saúde pública no Brasil. Por ano, ela afeta cerca de 80 mil pessoas no país e a estimativa é que ocorram mais de 5,5 mil mortes pela doença.

A oferta de esquemas de tratamento com a pretomanida é recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para enfretamento da tuberculose.