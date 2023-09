Desfile em São Gonçalo reúne milhares de moradores no Centro

Milhares de moradores participaram do desfile cívico-militar de aniversário de São Gonçalo na manhã desta sexta-feira (22/09). De 8h às 11h, a Rua Dr. Feliciano Sodré, no Centro, serviu de passarela para a marcha de 25 escolas municipais, instituições civis e representantes das Forças Armadas, representando diferentes setores da sociedade gonçalense.

Este é o segundo ano consecutivo em que o tradicional festejo acontece no Centro, depois de dois anos de interrupção nas comemorações por conta da pandemia de Covid-19 em 2020 e 2021. Como de costume, a concentração começou às 7h, na Rua Coronel Serrado. Às 8h, foram hasteadas as bandeiras e deu-se início à parada de apresentações, embalada pelas batidas de diferentes corporações musicais das escolas participantes.

Algumas das principais instituições de ensino do município estiveram por lá, como o C.M. Estephânia de Carvalho e a E.M. Joaquim Lavoura, assim como outras escolas que não fazem parte da rede municipal mas são indissociáveis da rotina educacional da cidade, como I.E.Clélia Nanci ou a municipalizada E.M. Profª Marlene Salgado de Oliveira.

A professora Marlene, inclusive, e seu marido Joaquim de Oliveira, duas das mais importantes figuras da educação gonçalense, foram representadas através das instituições de ensino que criaram: a Universidade Salgado de Oliveira (Universo) e o Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara, que deram continuidade à tradição do saudoso casal, que sempre desfilava nos aniversários.

"É uma honra enorme representá-los, muito emocionante passar por ali como eles sempre faziam", comentou o coordenador de Mestrado da Universo, Carlos Alberto Figueiredo. "É uma honra para nós estar representando uma instituição e a construção do trabalho deles. Ela tinha orgulho de fazer um trabalho em São Gonçalo", completou a diretora do Colégio Dom Hélder Câmara, Suzana Barcelos.

Desfilaram também representantes do destacamento local do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal e do 7° Batalhão de Polícia Militar, comandado pelo tenente-coronel Gilbert dos Santos, que esteve por lá. Representantes da Marinha, do Exército, de organizações sociais e religiosas e de instituições de apoio a pessoas com deficiência completaram o corpo de desfilantes.

Em frente à Prefeitura, foi montado um extenso palco para as autoridades locais, que acompanharam o festejo ao lado do prefeito Capitão Nelson (PL). Nesta sexta (22/09), ele esteve acompanhado pelo filho, o deputado estadual Douglas Ruas (PL), pelo presidente da Câmara Lecinho (MDB), pelo vice-prefeito Sérgio Gevú (PL) e por aliados políticos como o deputado federal Altineu Côrtes (PL) e o ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, general Walter Braga Netto (PL).

"Hoje é um dia muito alegre para todos nós. E São Gonçalo hoje tem muito a comemorar, uma cidade com um padrão acima da média. A cidade merece ser feliz", defendeu o vice Gevú em conversa com OSG. O desfile aconteceu até às 11h, quando a via começou a ser limpa pelos agentes de limpeza urbana para que o tráfego de veículo seja retomado ainda nesta tarde.