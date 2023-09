Caso Hurb: MPRJ abre inquérito para apurar supostas fraudes

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro abriu um inquérito para apurar as supostas fraudes cometidas pela Hurb, plataforma de viagens online, que antes era conhecida como Hotel Urbano.

Clientes estão tendo problemas com a empresa, e, desde abril, não estão conseguindo marcar datas de pacotes de viagens comprados na plataforma.

Na época, o Procon-RJ informou que a agência de viagens onlline pode ser multada em mais de R$ 12 milhões.

Leia mais

➢ Desfile em São Gonçalo reúne milhares de moradores no Centro

➢ Caso Plaza: Autor de feminicídio é condenado a 28 anos de prisão

“Foi instalado um ato sancionatório em face dessa empresa, que terá 15 dias para apresentar a sua defesa e poderá ser multada em valor superior a R$ 12 milhões”, disse Evelyn Capucho, diretora de atendimento do órgão.

Segundo o Procon-RJ, a oferta do pacote deve ser cumprida na íntegra e, caso não seja, o consumidor tem o direito a reembolso integral.

Crise



A Hurb passa por uma crise sem precedentes desde o início deste ano, quando alguns hotéis e pousadas suspenderam reservas de hospedagens feitas pela plataforma após atrasos ou falta de pagamentos por parte da agência de viagens online.

Em meio à polêmica de reclamações de clientes nas redes sociais, João Ricardo Mendes, CEO e fundador da Hurb, renunciou ao cargo. O anúncio foi feito após a divulgação de vídeos do empresário ameaçando e expondo dados de clientes.