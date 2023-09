Primavera: ondas de calor marcam início da estação

O início da primavera do Hemisfério Sul tem início oficial no próximo sábado (23), quando também se inicia o outono no Hemisfério Norte. Também conhecida como "estação das flores", é na primavera que ocorre a floração de diversas espécies de plantas.

Em geral, a estação apresenta temperaturas amenas e agradáveis, além da acentuação da umidade. Entretanto, para além da ocorrência geral das chuvas, na região central do Brasil, onde o clima é o tropical continental e há maior incidência dos raios solares, é na primavera que se dá o aumento considerável da temperatura e a queda da umidade, que pode atingir níveis alarmantes.

Leia mais



➢ Vegetação seca pega fogo e assusta moradores em Niterói

➢ Polícia de São Paulo investiga morte de campeã olímpica Walewska

Ondas de calor

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a primavera irá apresentar temperatura fora do comum para a estação. Até esta sexta-feira (22), a previsão de máxima para São Paulo e Rio de Janeiro é de 39ºC.

O horário exato para o começo da primavera é às 3h49 da madrugada deste sábado. O momento é também conhecido como equinócio da primavera, que consiste em um fenômeno astronômico quando dia e noite têm a mesma duração. Com a transição de inverno para primavera, dias e noites têm duração de 12 horas.

De acordo com o Observatório Nacional, o que marca as estações do ano é exatamente a maneira como os raios solares incidem nos hemisférios. “Além da temperatura, um dos efeitos que evidenciam as estações é a variação dos comprimentos dos dias, ou seja, a quantidade de tempo que o Sol fica acima do horizonte”, informou o Observatório Nacional, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

As estações são mais percebidas na medida em que se afastam da linha do equador, linha imaginária que divide os dois hemisférios. Sendo assim, as características de cada estação praticamente não existem nas regiões próximas a essa linha.

A Primavera termina entre os dias 21 e 22 de dezembro.