Belém sediará Pré-Olímpico de Basquete Feminino

A capital do Pará, Belém, será a sede do Pré-Olímpico de Basquete Feminino, que vai ser disputado na primeira semana de fevereiro de 2024. Helder Barbalho, governador do Pará, anúnciou nesta terça-feira a decisão.

Ainda em vídeo postado em suas redes sociais, o político confirmou que as partidas acontecerão na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho.

Há duas semanas, o Rio havia sido anunciado como sede da competição, porém o comunicado realizado pela FIBA acabou não se confirmando tendo em vista que a CBB (Confederação Brasileira de Basquete) optou por Belém.

"Pela primeira vez na história nós seremos sede de um evento tão importante para que nossas atletas possam disputar a vaga para as Olimpíadas de Paris. Estaremos todos juntos para mostrar Belém, para mostrar o Pará, a Amazônia e, acima de tudo, para colocar as nossas atletas e o basquete feminino lá nas alturas", discursou o governador.



Outras três cidades também receberão o Pré-Olímpico Feminino: Antuépia, na Bélgica, Sopron, na Hungria, e Xi'an, na China. As sedes da competições masculinas serão anunciadas em novembro.

O torneio distribuirá 10 vagas para as Olímpiadas, sendo disputado em quatro grupos de quatro seleções, um em cada sede. As disputas de Belém e Xi'an disponibilizarão duas vagas. Já na Bélgica e Hungria três equipes avançam. Uma vaga por continente está garantida na disputa.

As equipes dos EUA e da França já estão classificadas, mas também irão disputar o torneio, sem perder suas vagas. Ainda não foram definidos os grupos para cada sede.