Caixão cai de veículo de funerária no meio da rua em SG

Um caixão caiu no meio da Rua Nilo Peçanha, no bairro Estrela do Norte, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, e o vídeo do acontecimento tem gerado grande repercussão nas redes sociais nesta quinta-feira (21). Ainda não se sabe quando as imagens foram gravadas.

O vídeo foi feito por um homem que estava no veículo de trás e registrou o momento em que o motorista da funerária desceu do carro e foi até o objeto para tentar levantá-lo, porém não conseguiu, e precisou da ajuda de outros dois homens para colocar o caixão de volta no veículo.

"Se contar ninguém acredita. O caixão caiu do carro da remoção. E tá com corpo dentro hein", declarou o homem que realizou a filmagem.