Morre menino que ficou tetraplégico em treino de jiu-jitsu, na Baixada Fluminense

O adolescente de 15 anos, que ficou tetraplégico após cair durante um treino de jiu-jitsu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, veio a óbito na última segunda-feira (18), após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Douglas Souza Braga estava internado desde o dia 27 de julho no Hospital Geral de Nova Iguaçu.

O jovem teve uma lesão grave na coluna após sofrer uma suposta queda durante um de seus treinos de jiu-jitsu no Centro de Treinamento Renan Teodoro, que é credenciado ao grupo GFTeam, em Japeri. O adolescente treinava com um colega de 18 anos, mais graduado que ele e sem supervisão do instrutor, que segundo um colega de Douglas, estaria tirando foto durante o aulão que estava acontecendo.

Leia mais:

➢ Adolescente fica tetraplégico após queda durante treino de jiu-jitsu

➢ Polícia Civil realiza buscas em empresa que lançou detergente no Rio Guandu

No momento da queda, a mãe de Douglas recebeu uma ligação do centro de treinamento avisando que o filho teria caído, o instrutor chegou a dizer que era uma ‘’coisa boba’’. O jovem passou quase dois meses internado e precisou colocar três placas de titânio na coluna. Durante esse tempo, sofreu algumas complicações clínicas e neurológicas, além de uma outra parada cardíaca no dia 30 de agosto.



Procurada sobre o assunto, o CT Renan Teodoro disse que recebeu a notícia do falecimento do aluno com "profundo pesar e tristeza". Em nota, a academia afirmou que o ocorrido com o jovem foi uma fatalidade, tendo em vista que todos os treinos são supervisionados e feitos seguindo todas as regras de segurança.

Quanto ao aluno que treinava com Douglas, o CT afirmou que ele se encontra suspenso em respeito aos pais e para preservação da integridade dele e todos ao seu redor. "Nesse momento nos solidarizamos com a família e respeitamos a sua dor", finalizou a nota.

O velório aconteceu na tarde da última terça-feira (19), na Assembleia de Deus Chacrinha, em Japeri.