Vídeo de Romário xingando Gabigol viraliza nas redes

O nome do senador e ex-atacante Romário (PL) apareceu com frequência nos feeds das redes sociais na última terça-feira (19/09) por conta de um vídeo com ele compartilhado por torcedores do Flamengo na internet. O registro captura o 'baixinho' xingando o atacante Gabigol a pedido de um torcedor.

No trecho, Romário solta "Ei Gabigol vai tomar no c*", depois que um torcedor aparece pedindo para que ele ofenda o camisa 10 rubro-negro. A frase é recebida com uma reação empolgada por parte dos torcedores no vídeo; confira:

O vídeo teve reações mistas com os internautas. Em outra ocasião, o ex-jogador, que teve uma passagem marcante pelo clube carioca, chegou a defender o atacante. Em entrevista ao podcast "BarbaCast", em julho do ano passado, Romário disse que Gabriel Barbo tinha "personalidade".

"Gabriel tem a personalidade dele e não vejo essa marra e arrogância toda nele. Vejo personalidade. É um cara diferente do que vemos por aí. Conheço ele e vejo um cara do bem, que ajuda muito o Flamengo", afirmou o senador, na época.